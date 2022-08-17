«МЮ» может взять у «Челси» аж трёх футболистов

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может пополнить свои ряды тремя футболистами из лондонского «Челси». Согласно инсайдам от журналиста Низара Кинселлы, «красным дьяволам» интересны Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что эти футболисты способны усилить команду. Двое игроков из вышеперечисленного списка могут перейти в команду на постоянной основе, а один – на правах аренды. Таков регламент Английской премьер-лиги.

Напомним, что Зиеш, Пулишич и Хадсон-Одои недовольны количеством игровой практики в «Челси». Эти футболисты не входят в планы главного тренера Томаса Тухеля.