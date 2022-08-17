Мерсон: «Роналду больше бы подошёл «Челси», чем Заха»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и эксперт Sky Sports Пол Мерсон порассуждал о том, какой футболист больше бы подошёл «Челси»: Уилфрид Заха или Криштиану Роналду?

«Челси» очень часто играет против низкого блока, а Заха любит действовать на контратаках. Роналду же отлично играет в чужой штрафной, поэтому больше пригодился бы Тухелю», – сказал Мерсон.

Напомним, что Уилфрид Заха и Криштиану Роналду хотели бы покинуть свои клубы до закрытия трансферного окна. У ивуарийца остался всего год по контракту с «Кристал Пэлас». То же самое можно сказать и о соглашении португальца с «Манчестер Юнайтед».