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Мерсон: «Роналду больше бы подошёл «Челси», чем Заха»

 
17 Августа 2022 • 11:12 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Астон Вилла
2.50 3.30 2.85
20.08 17:00

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и эксперт Sky Sports Пол Мерсон порассуждал о том, какой футболист больше бы подошёл «Челси»: Уилфрид Заха или Криштиану Роналду?

«Челси» очень часто играет против низкого блока, а Заха любит действовать на контратаках. Роналду же отлично играет в чужой штрафной, поэтому больше пригодился бы Тухелю», – сказал Мерсон.

Напомним, что Уилфрид Заха и Криштиану Роналду хотели бы покинуть свои клубы до закрытия трансферного окна. У ивуарийца остался всего год по контракту с «Кристал Пэлас». То же самое можно сказать и о соглашении португальца с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Уилфрид Заха Трансферы футбола - лето 2022
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 11:24
Захады.. Хе-хе..
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