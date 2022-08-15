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В «МЮ» считают, что Роналду ведёт себя эгоистично

 
15 Августа 2022 • 13:08 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
22.08 22:00
«Манчестер Юнайтед» обвиняет своего нападающего Криштиану Роналду в эгоистичном поведении. По информации от журналиста The Telegraph Джейсона Бёрта, «красные дьяволы» считают, что действия португальца плохо сказываются на атмосфере в раздевалке.

Напомним, что Роналду уже долгое время требует у руководства «Манчестер Юнайтед» отпустить его в другую команду. Из-за того, что клуб не хотел с ним расставаться, Криштиану задумался о том, чтобы разорвать контракт.

При этом Роналду входит в планы главного тренера клуба Эрика тен Хага. Нападающий вышел в старте своей команды на последний матч АПЛ против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (3)
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KLINSMANN
15 Августа 2022 в 14:07
😎 Смайлики теперь поддерживаются. Оле-оле-оле ⚽⚽⚽
ингерман
15 Августа 2022 в 13:51
При этом Роналду входит в планы главного тренера клуба Эрика тен Хага
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ай.. вот он и приведет тебя на петровку-38 (с) А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
15 Августа 2022 в 13:40
МЮ и Геша достойны друг друга... А-ха-ха-ха...
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