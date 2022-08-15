В «МЮ» считают, что Роналду ведёт себя эгоистично

«Манчестер Юнайтед» обвиняет своего нападающего Криштиану Роналду в эгоистичном поведении. По информации от журналиста The Telegraph Джейсона Бёрта, «красные дьяволы» считают, что действия португальца плохо сказываются на атмосфере в раздевалке.
Напомним, что Роналду уже долгое время требует у руководства «Манчестер Юнайтед» отпустить его в другую команду. Из-за того, что клуб не хотел с ним расставаться, Криштиану задумался о том, чтобы разорвать контракт.
При этом Роналду входит в планы главного тренера клуба Эрика тен Хага. Нападающий вышел в старте своей команды на последний матч АПЛ против «Брентфорда».
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ай.. вот он и приведет тебя на петровку-38 (с) А-ха-ха-ха! )))
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