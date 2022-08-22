Каземиро будет представлен в качестве игрока «МЮ» в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» готовится представить публике своего звёздного новичка.

Каземиро уже прошёл медосмотр в Манчестере и оформил переход в команду Эрика тен Хага. В ближайшее время публика «Олд Траффорд» сможет поприветствовать титулованного бразильца на презентации: как сообщает журналист Марио Кортехана, это произойдёт во время матча Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится в понедельник.

«Манчестер Юнайтед» заплатит мадридскому «Реалу» за трансфер Каземиро более 70 млн евро, не учитывая возможные бонусы. 30-летний игрок подпишет с клубом соглашение в формате 4+1.