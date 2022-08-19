«Манчестер Юнайтед» может быть продан: Что известно о вероятной сделке

Главная мечта болельщиков «Манчестер Юнайтед», связанная с продажей клуба семейством Глейзеров, приблизилась к воплощению. Правда, пока до сделки далеко, но, кажется, появились реальные претенденты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в ситуации.

Почему фанаты «МЮ» требуют продажи клуба?

Семья Глейзеров владеет акциями «Манчестер Юнайтед» с 2003 года, получив полный контроль над клубом в июне 2005-го. Для приобретения «красных дьяволов» они взяли на себя долговые обязательства и с тех пор находятся не в лучшем финансовом положении. С момента, как «МЮ» стал, по сути, частной компанией, болельщики начали свой протест и даже основали «Юнайтед оф Манчестер», который, правда, выше 6-го дивизиона так и не поднялся.

Основная претензия связана с тем, что Глейзеры взяли кредит на покупку «МЮ», а потом переложили его на клуб. В итоге болельщики, которые покупают билеты, атрибутику, по сути, оплачивают долг Глейзеров. Добавим к этому непонятные назначения топ-менеджеров и тренеров, странные трансферы, которые превратили команду из претендента на победу в Лиге чемпионов в коллектив, который туда попадает теперь время от времени.

Болельщики «МЮ» пытались убедить разных состоятельных людей приобрести клуб, но серьёзных переговоров не было. Однако в любом случае Глейзеры не собирались продавать клуб. Тем не менее в последнее время история сдвинулась с мёртвой точки. Глейзеры были в числе проводников идеи европейской Суперлиги, и после провала проекта они задумались о возможной продаже. Неудачный старт этого сезона, который грозит провалом в этом году, может также способствовать сделке.

Кто такой Джим Рэтклифф?

По данным медиа, заинтересованность в приобретении «МЮ» проявляет 69-летний сэр Джим Рэтклифф. По разным данным, он то ли самый богатый британец, то ли входит в число лидеров этого рейтинга. Рэтклифф является председателем и исполнительным директором транснациональной химической компании Ineos, которую основал в 1998 году. Его состояние оценивается в 13 миллиардов фунтов.

Рэтклифф большой поклонник спорта. У него есть парусная команда, велокоманда, его компания спонсирует гоночную команду «Мерседес» и сборную Новой Зеландии по регби. Кроме того, что важнее, ему принадлежат футбольные клубы «Лозанна» из Швейцарии и «Ницца» из Франции. Весной этого года Рэтклифф пытался приобрести «Челси» у Романа Абрамовича, но его предложение было отклонено. Теперь он может приобрести «МЮ». При этом сообщается, что Рэтклифф является поклонником именно «красных дьяволов».

Сколько стоит «МЮ»?

Хотя футбольная команда в последние годы выступает неудачно, клуб целиком продолжает стоить очень дорого. СМИ сообщают, что речь может идти о стоимости в размере 6 миллиардов фунтов (примерно 7,2 миллиарда долларов). Это огромная сумма, ведь продажа «Челси» в мае этого года за 2,5 миллиарда фунтов является крупнейшей в истории.

Такая высокая стоимость объясняется в том числе наличием большого стадиона «Олд Траффорд». Помимо этого, конечно, надо отметить отличную работу коммерческого отдела «красных дьяволов», который позволяет серьёзно зарабатывать.

Правда, пока речь идёт о том, что Рэтклифф планирует приобрести лишь какой-то пакет акций клуба, но рассматривает в будущем возможность стать мажоритарным владельцем или вообще полновесным собственником.

Кто ещё заинтересован в покупке «МЮ»?

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Главная шутка последних дней – это твит Илона Маска, что он купит клуб. Правда, американец уже поспешил отметить, что это было не всерьёз. Не стоит также верить разговорам о том, что боец Конор Макгрегор может приобрести «МЮ», очевидно, что у него нет таких денег, хотя ирландец тоже публично говорил о желании.

Тем не менее серьёзные претенденты есть. Сообщается об интересе семьи Рикеттс, которая владеет бейсбольным клубом «Чикаго Кабс». Кроме того, СМИ считают, что в случае выставления «МЮ» на продажу заинтересованность могут выразить американские бизнесмены Вуди Джонсон и Стив Пальюка, которые проявляли интерес к «Челси».