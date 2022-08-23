«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» уже в 29-й раз в АПЛ - это антирекорд команды Клоппа

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол. Все, чем смог ответить «Ливерпуль» - это голом египетского форварда Мохамеда Салаха.

Для вице-чемпионов Англии это было уже 29-е поражение от «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ за тридцать лет существования лиги. Ни один другой клуб не выигрывал у «Ливерпуля» так часто, ближайший преследователь «МЮ» в этом смысле имеет лишь 21 победу.