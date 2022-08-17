Роналду перестал даже обедать за одним столом с другими игроками

Ситуация с португальским нападающим Криштиану Роналду близка к развязке - он превращается в персону нон-грата в «Манчестер Юнайтед», и сам никак не желает способствовать изменению ситуации.

О том, что тренер команды Эрик тен Хаг изменил свое отношение к Роналду в худшую сторону, мы уже сообщали, но теперь он настроил против себя и футболистов команды, перестав даже обежать за одним столом с ними, сообщает derbyderbyderby.it.

Следующий матч в рамках чемпионата английской Премьер-лиги проведет в рамках третьего тура против «Ливерпуля». После двух туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице.