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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «МЮ» считают, что Роналду должен уйти, даже если на его место не удастся никого подписать

 
15 Августа 2022 • 17:16 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

В «Манчестер Юнайтед» всё больше склоняются к уходу Криштиану Роналду.

Ранее клуб не планировал расставаться с португальцем, играющим ключевую роль в прошлом сезоне, однако в последние дни ситуация начала меняться. Некоторые люди внутри клуба считают, что поведение Роналду лишь усугубляет и без того нездоровую атмосферу в коллективе. По данным ESPN, в стане «красных дьяволов» всё популярнее точка зрения, согласно которой 37-летнего форварда необходимо отпустить до закрытия трансферного окна, даже если клуб не сможет найти ему прямую замену.

«Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в двух стартовых турах нового сезона Премьер-лиги с общим счётом 1:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (2)
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PoliticExpert
15 Августа 2022 в 17:37
ESPN решил посоревноваться со Sky Sports в "горячих" новостях. Видимо, чтобы Лёша72 не скучал)))
Alex1972
15 Августа 2022 в 17:34
Он и без вас знает, что ему хочется уйти... Не напоминайте напудренному 💄 о его желаниях... Это у него на первом месте... И на втором... И на третьем... Проблемы Реала, Юве и МЮ его никогда не интересовали... Я знал об этом даже тогда, когда он ещё не родился... А-ха-ха-ха.. 📢...🤰...
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