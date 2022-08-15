В «МЮ» считают, что Роналду должен уйти, даже если на его место не удастся никого подписать

В «Манчестер Юнайтед» всё больше склоняются к уходу Криштиану Роналду.

Ранее клуб не планировал расставаться с португальцем, играющим ключевую роль в прошлом сезоне, однако в последние дни ситуация начала меняться. Некоторые люди внутри клуба считают, что поведение Роналду лишь усугубляет и без того нездоровую атмосферу в коллективе. По данным ESPN, в стане «красных дьяволов» всё популярнее точка зрения, согласно которой 37-летнего форварда необходимо отпустить до закрытия трансферного окна, даже если клуб не сможет найти ему прямую замену.

«Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в двух стартовых турах нового сезона Премьер-лиги с общим счётом 1:6.