Антони всё ближе к переходу в «МЮ»

Переход полузащитника амстердамского «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» становится всё более реальным. По информации от журналиста Николо Скиры, бразильский вингер уже согласовал с «красными дьяволами» контракт до 2027 года.

По сведениям источника, Антони станет главной целью «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного окна. «Аякс» решительно намерен сохранить футболиста, поэтому англичанам потребуется минимум 90 миллионов евро для осуществления сделки.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также близок к трансферу Каземиро. Полузащитник уже прошёл медосмотр, поэтому о его переходе должны объявить в ближайшее время.