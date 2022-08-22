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Антони всё ближе к переходу в «МЮ»

 
22 Августа 2022 • 09:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 12 ч. 7 мин.

Переход полузащитника амстердамского «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» становится всё более реальным. По информации от журналиста Николо Скиры, бразильский вингер уже согласовал с «красными дьяволами» контракт до 2027 года.

По сведениям источника, Антони станет главной целью «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного окна. «Аякс» решительно намерен сохранить футболиста, поэтому англичанам потребуется минимум 90 миллионов евро для осуществления сделки.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также близок к трансферу Каземиро. Полузащитник уже прошёл медосмотр, поэтому о его переходе должны объявить в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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