«Манчестер Юнайтед» провёл встречу с окружением Фелиша

«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

После катастрофичного старта сезона «красные дьяволы» усиленно взялись за трансферы, запланировав подписание ряда дорогостоящих игроков. К числу таковых относится и Жоау Фелиш. По данным испанских СМИ, представители «Юнайтед» провели встречу с окружением португальца, где рассказали о намерениях совершить громких трансфер. «Атлетико» не рассматривает возможность продажи 22-летнего нападающего, считая его лицом проекта.

Контракт Жоау Фелиша с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года, а стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 70 млн евро.