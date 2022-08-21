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Руни призвал тен Хага усадить Роналду в запас

21 Августа 2022 • 13:47 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.20 4.30 1.60
22.08 22:00
 

Экс-футболист «МЮ» Уэйн Руни дал совет главному тренеру команды Эрику тен Хагу в преддверии поединка третьего тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Будь я на месте тен Хага, не стал бы выпускать в основном составе Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда. Команде нужно будет больше энергии в этом матче. Если же они сыграют с «Ливерпулем», как против «Брентфорда», то их ждет крупное поражение», - передает слова Уэйна Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится в понедельник, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Августа 2022 в 14:21
Нет, он должен быть в старте... Как и в прошлом году... Рекорд 0:5 надо побить .. А-ха-ха-ха....
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21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.35 3.40 3.10
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