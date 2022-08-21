Руни призвал тен Хага усадить Роналду в запас

Экс-футболист «МЮ» Уэйн Руни дал совет главному тренеру команды Эрику тен Хагу в преддверии поединка третьего тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Будь я на месте тен Хага, не стал бы выпускать в основном составе Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда. Команде нужно будет больше энергии в этом матче. Если же они сыграют с «Ливерпулем», как против «Брентфорда», то их ждет крупное поражение», - передает слова Уэйна Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится в понедельник, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.