Рэшфорд вплотную приблизился к рекорду Руни

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, а затем укрепились в начале второй половины матча.

Второй гол, оказавшийся победным, записал на свой счет нападающий Маркус Рэшфорд, который не забивал почти восемь месяцев. Для него это был уже пятый гол в карьере в ворота «Ливерпуля» в рамках АПЛ, и по этому показателю Рэшфорд вплотную приблизился к легендарному Уэйну Руни - тот забил шесть голов в ворота «Ливерпуля». Это - рекорд клуба, но у Рэшфорда есть возможность переписать его на себя - для этого надо отличиться и в матче второго круга, желательно даже дважды.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном».