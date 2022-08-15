Тен Хаг попросил руководство «Манчестер Юнайтед» купить ему еще трех игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг попросил приобрести ему трех игроков в остатке летнего трансферного окна.

В минувшую субботу «красные дьяволы» потерпели унизительное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4. Этот результат оголил все проблемы манчестерцев, но не показал методов борьбы с ними.

На следующий день наставник манчестерского клуба отменил выходной день для игроков и провел тренировку, несмотря на установившуюся 30-градусную жару. Кроме того, главный тренер маникунианцев провел беседу с руководством клуба о приобретении трех футболистов до конца месяца, сообщает The Telegraph.

Специалист надеется, что «Манчестер Юнайтед» купит двух полузащитников и одного универсального футболиста в линию атаки.