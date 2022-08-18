​Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят протесты перед игрой с «Ливерпулем»

В мае 2021 года фанаты «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем», ворвавшись на «Олд Траффорд». Северо-западное дерби тогда пришлось переносить на 11 дней. Перед очередным классическим противостоянием активные поклонники «красных дьяволов» снова готовят протесты против семьи Глейзеров, владеющей клубом.

Группа фанатов The 1958 устроит марш и призывает присоединиться к нему других фанатов, выступая против «гнусного владения клубом». Пока что непонятно, будут ли болельщики пытаться сорвать игру, как это было 15 месяцев назад.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» пройдёт в понедельник, 22 августа.

Напомним, что «МЮ» проиграл два стартовых матча АПЛ – «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).