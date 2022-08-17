Пулишич не против уйти в аренду в другой топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в другом топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации The Athletic, арендовать американца хочет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, сам Пулишич не против присоединиться к команде Эрика тен Хага. Полузащитника не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Челси».

Напомним, что Пулишич ранее входил в список игроков, от которых «Челси» может избавиться в это трансферное окно. В прошлом сезоне 23-летний американец отметился 6 голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.