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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич не против уйти в аренду в другой топ-клуб АПЛ

 
17 Августа 2022 • 13:44 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в другом топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации The Athletic, арендовать американца хочет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, сам Пулишич не против присоединиться к команде Эрика тен Хага. Полузащитника не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Челси».

Напомним, что Пулишич ранее входил в список игроков, от которых «Челси» может избавиться в это трансферное окно. В прошлом сезоне 23-летний американец отметился 6 голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич Трансферы футбола - лето 2022
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