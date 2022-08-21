Кавани прокомментировал своё будущее

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани ответил на вопрос о своём будущем.

Кавани сказал El Chiringuito, что пока не знает, где продолжит карьеру, ведь идти нужно только туда, где тебя хотят видеть, есть несколько предложений, но ничего конкретного. Игрок добавил, что в Мадриде находится из-за семьи и для того, чтобы тренироваться.

35-летний форвард покинул стан «красных дьяволов» после окончания минувшего сезона Английской премьер-лиги, он выступал за «МЮ» с 2020 года, перебравшись из «ПСЖ».

Кавани провел 59 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач.