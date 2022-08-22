Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед». Ранее футболист успешно прошел медосмотр перед заключением контракта.

В Сети появилось видео, на котором бразильский полузащитник идет по дороге на «Олд Траффорд», а его со всех сторон окружают фанаты и журналисты.

Ранее в СМИ сообщалось, что за 30-летнего футболиста «Реал» получит 60 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов.

За «королевский клуб» игрок провел 336 матчей, в которых сумел забить 31 мяч и отдал 29 голевых передач. В составе мадридской команды он выиграл пять раз Лигу чемпионов, трижды победил в чемпионате Испании и столько же раз выигрывал клубный чемпионат мира.