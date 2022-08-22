Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

 
22 Августа 2022 • 19:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 0 ч. 29 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед». Ранее футболист успешно прошел медосмотр перед заключением контракта.

В Сети появилось видео, на котором бразильский полузащитник идет по дороге на «Олд Траффорд», а его со всех сторон окружают фанаты и журналисты.

Ранее в СМИ сообщалось, что за 30-летнего футболиста «Реал» получит 60 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов.

За «королевский клуб» игрок провел 336 матчей, в которых сумел забить 31 мяч и отдал 29 голевых передач. В составе мадридской команды он выиграл пять раз Лигу чемпионов, трижды победил в чемпионате Испании и столько же раз выигрывал клубный чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии Каземиро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
20:01 · Англия. Премьер-лига
У Де Хеа может появиться достойный конкурент в «Манчестер Юнайтед» 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду может начать встречу против «Ливерпуля» на скамейке запасных 1
18:38 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Арсенала» Пепе переходит в «Ниццу»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо заступился за Фреда
18:24 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – об игре с «Ливерпулем»: «Нет лучше матча, чтобы прийти в себя» 1
17:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о «Ливерпуле»: «Обыгрывать можно даже самые лучшие команды» 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Вест Хэм» полностью согласовали трансфер Эмерсона
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не продаст Киру Уолш в «Барселону»
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга 2
16:54 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал победителя в матче «Манчестер «Юнайтед» - «Ливерпуль» 2
16:49 · Англия. Премьер-лига
Уткин — о переходе Каземиро в «МЮ»: «Для Роналду это серьёзный аргумент — можно вместе пресс покачать» 3
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вернуть Морату в АПЛ
16:32 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Если бы не «Ливерпуль», АПЛ было бы неинтересно смотреть»
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски рассказал о работе с Конте
Все новости
Рекомендуем