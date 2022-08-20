Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход бразильского полузащитника Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

По мнению испанского специалиста, потеря Каземиро, на протяжении долгих лет выступавшего за мадридскую команду, станет для «сливочных» большой потерей.

«Клуб принял решение попрощаться с Каземиро. Я не знаю, с чем это связано. Это большая потеря, он провёл в клубе больше 10 лет. Каземиро принёс команде много пользы, больше ничего не скажу. Своих забот хватает», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что трансфер Каземиро обойдётся манкунианцам в 71 миллион евро. Ещё 12 миллионов «Реал» сможет получить в виде бонусов.

Напомним, Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года. Всего в составе «сливочных» 30-летний полузащитник провёл 336 матчей, забив 31 гол, а также отдав 29 результативных передач.