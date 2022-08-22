«Манчестер Юнайтед» 23 раза первым открывал счёт против «Ливерпуля» - и 19 раз выиграл

В заключительном матче третьего тура между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме.

И, пока его еще не сравнял «Ливерпуль», есть смысл напомнить о такой статистике - 23 раза в матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» первым открывал счет, и выиграл 19 из этих игр. Еще один такой матч закончился ничьей, а трижды «МЮ» проигрывал.

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