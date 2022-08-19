«Манчестер Юнайтед» готов заплатить требуемую сумму «Аяксу» за Антони

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить вингера «Аякса» Антони, клуб готовит новое предложение. Об этом сообщает Footmercato. Английский гранд выложит 100 миллионов евро с учетом бонусов за 22-летнего игрока.

Источник сообщает, что «Аякс» может принять такое предложение, ведь они изначально рассчитывали получить эту сумму за своего игрока. Ранее нидерландский клуб отказал «красным дьяволам», которые предлагали 80 млн евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи. Действующий трудовой договор футболиста с «Аяксом» рассчитан до конца июня 2025 года.