Роналду провёл три матча за «МЮ» без голевых действий

Звездный нападающий «МЮ» Криштиану Роналду провально начал новый сезон Английской премьер-лиги. Во вчерашнем поединке против «Ливерпуля» 37-летний форвард вышел на поле на 86-й минуте, но ничем особенным не запомнился.

Стоит отметить, что это уже третий матч подряд для опытного бомбардира без голевых действий. Ранее он не забивал и не делал ассисты в поединках против «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

Этим летом в СМИ ходила новость о желании Криштиану покинуть «красных дьяволов». Впрочем, нападающий так и не смог найти себе подходящую команду, а после трансфера бразильца Каземиро и вовсе передумал уходить.