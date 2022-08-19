Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» претендует на Лосано»

Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано – ещё один игрок, фигурирующий в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб сосредоточен на укреплении атаки и полузащиты, и если среднюю линию вот-вот усилит звёздный Каземиро, то дела с нападающими пока обстоят сложнее. Согласно заявлениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» нацелился на вингера «Наполи» Ирвинга Лосано. Сообщается, что итальянский клуб готов рассмотреть возможность продажи мексиканца, но примет только очень привлекательное предложение.

За три года в цветах «Наполи» Лосано провёл 115 матчей, записав себе в актив 26 голов и 14 результативных передач. Эксперты Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 30 млн евро.