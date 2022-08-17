«МЮ» положил глаз на хавбека «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового центрального полузащитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» рассматривают вариант с приобретением Мойзеса Кайседо из «Брайтона».

Футболист входит в список желаний главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Тем не менее, «Брайтон» пока не спешит расставаться с Кайседо и хотел бы сохранить полузащитника ещё на один сезон.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ранее не смог договориться об условиях контракта с полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабио. Также клуб пока не может приобрести у «Барселоны» Френки де Йонга