Защитник сборной Италии отказал английскому клубу

Центральный защитник сборной Италии и «Лацио» Франческо Ачерби не пожелал переезжать в Лондон.

34-летний футболист давно решил сменить клуб из-за разногласий с фанатами римлян, но до сих пор не нашёл себе новых работодателей. По информации Football-Italia, интерес к Ачерби проявил английский «Вест Хэм», однако опытный центрбек не ответил на запрос, поскольку не собирается покидать Италию на столь позднем этапе карьеры. Игрок предпочитает перейти в «Интер», который также фигурирует в числе претендентов.

На счету Ачерби более трёхсот матчей в Серии А. За сборную Италии защитник отыграл 25 поединков.