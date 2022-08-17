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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник сборной Италии отказал английскому клубу

 
17 Августа 2022 • 02:22 Комментировать
Торино
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Лацио
3.05 3.50 2.30
20.08 19:30

Центральный защитник сборной Италии и «Лацио» Франческо Ачерби не пожелал переезжать в Лондон.

34-летний футболист давно решил сменить клуб из-за разногласий с фанатами римлян, но до сих пор не нашёл себе новых работодателей. По информации Football-Italia, интерес к Ачерби проявил английский «Вест Хэм», однако опытный центрбек не ответил на запрос, поскольку не собирается покидать Италию на столь позднем этапе карьеры. Игрок предпочитает перейти в «Интер», который также фигурирует в числе претендентов.

На счету Ачерби более трёхсот матчей в Серии А. За сборную Италии защитник отыграл 25 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Вест Хэм Франческо Ачерби Трансферы футбола - лето 2022
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ТОРИНО ЛАЦИО
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