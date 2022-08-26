«Эвертон» очень близок к трансферу нападающего «Брайтона»

Нападающий «Брайтона» Нил Мопе находится в шаге от перехода в «Эвертон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз уже прошёл вторую часть медосмотра, а затем подписал с клубом контракт до 2025 года.

Мопе ранее был интересен «Ноттингем Форест», но «лесники» так и не оформили трансфер. В «Эвертоне» француз заменит бразильца Ришарлисона, который этим летом перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

Теперь главному тренеру «Эвертона» Фрэнку Лэмпарду предстоит решить, приглашать ли в команду нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. Чилиец в прошлом сезоне отметился 22 голами в Чемпионшипе.