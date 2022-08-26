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«Эвертон» очень близок к трансферу нападающего «Брайтона»

 
26 Августа 2022 • 12:09 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Брайтон
окончен

Нападающий «Брайтона» Нил Мопе находится в шаге от перехода в «Эвертон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз уже прошёл вторую часть медосмотра, а затем подписал с клубом контракт до 2025 года.

Мопе ранее был интересен «Ноттингем Форест», но «лесники» так и не оформили трансфер. В «Эвертоне» француз заменит бразильца Ришарлисона, который этим летом перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

Теперь главному тренеру «Эвертона» Фрэнку Лэмпарду предстоит решить, приглашать ли в команду нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. Чилиец в прошлом сезоне отметился 22 голами в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Брайтон Нил Мопе Трансферы футбола - лето 2022
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