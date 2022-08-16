Керер согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер согласовал условия личного контракта с английским «Вест Хэмом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между клубами также близка к своему завершению.

Действующий контракт 25-летнего немца с парижским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt игрока сборной Германии в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Керер провёл за «ПСЖ» 34 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что Керер перешёл во французский клуб летом 2018 года из «Шальке 04» за 37 миллионов евро. Всего в футболке парижан немец провёл 128 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.