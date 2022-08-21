Тренер «Брайтона»: «Заслуженные успехи»

«Брайтон» по-прежнему идет без поражений в турнирной таблице - после победы над «Манчестер Юнайтед» последовала ничья с «Ньюкаслом», а затем и победа над «Вест Хэмом» со счетом 2:0. Главный тренер клуба Грэм Поттер считает такие успехи заслуженными - они, по его словам, показывают уровень клуба в настоящий момент.

- Результат заслуженный, он показывает, для чего мы тут. Приятно забить два гола и не пропустить. В первом тайме были сложности, но мы забили, и потом стало легче. Сейчас надо думать о следующей игре, оставаться скромными и не зазнаваться, - цитирует наставника клуба BBC Sport.