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Следующим трансфером «Ноттингем Форест» станет нападающий «Брайтона»

 
15 Августа 2022 • 09:53 Комментировать
Эвертон
...
Ноттингем Форест
20.08 17:00

«Ноттингем Форест» очень близок к тому, чтобы совершить свой очередной трансфер. За последние 24 часа «лесники» объявили о трансферах Шейку Куяте, Эммануэля Денниса и Ремо Фройлера. Теперь же команда Стива Купера готовится объявить о сделке по переходу нападающего Ниля Мопе из «Брайтона».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии, так как клубам осталось согласовать последние детали. Напомним, что Мопе пока так и не появился в составе «Брайтона» в двух первых матчах нового сезона АПЛ.

Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро. В случае перехода Мопе, общие траты «Ноттингем Форест» этим летом составят 138 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брайтон Нил Мопе Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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