Керер прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»

Защитник «Вест Хэма» Тило Керер поделился эмоциями от своего перехода в клуб из «ПСЖ».

Керер сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад оказаться в Английской премьер-лиге, потому это лучшая лига мира, главной целью сейчас является попадание в состав, необходимо адаптироваться и получать удовольствие от игры за «Вест Хэм».

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Керер подписал трудовой договор с лондонским клубом на четыре года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 20 миллионов евро.