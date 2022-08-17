Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Керер прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»

 
17 Августа 2022 • 16:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
2.25 3.45 3.15
21.08 16:00

Защитник «Вест Хэма» Тило Керер поделился эмоциями от своего перехода в клуб из «ПСЖ».

Керер сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад оказаться в Английской премьер-лиге, потому это лучшая лига мира, главной целью сейчас является попадание в состав, необходимо адаптироваться и получать удовольствие от игры за «Вест Хэм».

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Керер подписал трудовой договор с лондонским клубом на четыре года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Тило Керер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один топ-клуб АПЛ включился в гонку за Обамеянгом слухи
16:48 · Англия. Премьер-лига
Керер прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по защитнику «Барселоны» слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
Мората не хочет покидать «Атлетико»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Кристал Пэлас» Андерсен – об удалении Нуньеса: «Он сам это начал, всё справедливо»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Венгер – о «Ливерпуле»: «Если ты проиграл титул с отрывом в одно очко, это нельзя назвать провалом»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг планирует усадить на скамейку Магуайра 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
Переход Обамеянга в «Челси» становится всё более вероятным 1
15:22 · Англия. Премьер-лига
Керер – игрок «Вест Хэма» официально
15:17 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба 1
15:09 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может взять у «Челси» аж трёх футболистов
14:46 · Англия. Премьер-лига
Зоммер может перейти в топ-клуб АПЛ
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Бундеслиги
13:49 · Англия. Премьер-лига
Малиновский интересен топ-клубу АПЛ, но есть одна проблема
Все новости
Рекомендуем