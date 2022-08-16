«Вест Хэму» интересны два игрока «Челси»

Лондонский «Вест Хэм» до конца трансферного окна может заполучить одного из воспитанников «Челси». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «молотобойцы» хотят арендовать нападающего Армандо Брою или полузащитника Конора Галлахера, если один из них станет доступен на рынке.

В данный момент всё идёт к тому, что оба игрока останутся в клубе на следующий сезон. Напомним, что «Вест Хэм» не может арендовать сразу обоих из-за регламента АПЛ, который запрещает одалживать более одного игрока у конкретного клуба.

Напомним, что Броя в прошлом сезоне забил 6 голов в Английской премьер-лиге в аренде за «Саутгемптон». Галлахер, в свою очередь отметился 8 мячами за «Кристал Пэлас».