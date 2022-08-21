Мойес: «Нас погубил пенальти»

После трех туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» опустился на самое дно турнирной таблицы - ноль побед, ноль ничьих, ноль забитых мячей. Сегодня «молотобойцы» уступили «Брайтону», пропустив два безответных мяча.

Первый из них влетел в ворота хозяев поля в середине первой половины игры после исполнения пенальти. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает этот момент переломным.

- Я разочарован. Мы неплохо сыграли, но пропустили глупые годы. Пенальти был решающим моментом. «Брайтон» хороший клуб, но я думаю, что мы действительно во многом были лучше сегодня, хотя результат и не отражает этого, - цитирует тренера BBC Sport.