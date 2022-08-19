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​Уэлбек продлил контракт с «Брайтоном» официально

 
19 Августа 2022 • 19:23 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
2.30 3.40 3.10
21.08 16:00

«Брайтон» на страницах своего официального сайта объявил о подписании нового контракта с нападающим Данни Уэлбеком. 31-летний футболист поставил подписи в договоре, рассчитанном до конца июня 2024 года.

Цвета «Брайтона» Данни Уэлбек защищает с осени 2020 года. С тех пор форвард провёл за «чаек» 53 матча, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.

В сезоне 2022/2023 Дани Уэлбек провёл на поле по 90 минут в матчах с «Манчестер Юнайтед» (победа 2:1) и «Ньюкаслом» (0:0). Нападающий отметился одним результативным пасом.

Ближайший матч «Брайтон» проведёт против «Вест Хэма» 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Данни Уэлбек Брайтон
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