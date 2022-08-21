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«Вест Хэм» проиграл всухую в третий раз кряду

21 Августа 2022 • 17:56 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Брайтон
окончен
 

«Вест Хэм» проваливает начало нового сезона. «Молотобойцы» застряли на дне таблицы и не смогли улучшить своё положение по итогам матча третьего тура против «Брайтона». Команда из Лондона пропустила два безответных гола и уступила 0:2. Точно били Алексис Макаллистер с пенальти и Леандро Троссар с игры.

«Брайтон» в группе лидеров с 7 очками, его соперник проиграл все матчи.

Протокол игры  
Вест Хэм0:2Брайтон
  22'Макаллистер Алексис (0:1)
  66'Троссар Леандро (0:2)
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир 75' (Корне Максвелл ( 75') Зума КуртКерер Тило  20'Крессуэлл Аарон  71'Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродФорнальс Пабло 62' (Скамакка Джанлука ( 62') Бенрахма Саид 75' (Лансини Мануэль ( 75') Антонио Майкл 75' (Джонсон Бен ( 75')
Запасные: Огбонна АнджелоЭшби ХаррисонКовентри КонорАреола АльфонсДаунс Флинн
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисУэбстер АдамМарч Соломон 85' (Мвепу Энок ( 85') Троссар ЛеандроМакаллистер АлексисКайседо МойсесГросс ПаскальЛаллана Адам 63' (Эступиньян Первис ( 63') Уэлбек Данни
Запасные: Альсате СтивенСтил ДжейсонDeniz UndavМитома КаоруЛемпти ТарикМопе НилКолуилл Леви
21 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 0:2 Брайтон 2.55 3.35 2.85
окончен Лидс 3:0 Челси
Идет 49 минута Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
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