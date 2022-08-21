«Вест Хэм» проиграл всухую в третий раз кряду

«Вест Хэм» проваливает начало нового сезона. «Молотобойцы» застряли на дне таблицы и не смогли улучшить своё положение по итогам матча третьего тура против «Брайтона». Команда из Лондона пропустила два безответных гола и уступила 0:2. Точно били Алексис Макаллистер с пенальти и Леандро Троссар с игры.
«Брайтон» в группе лидеров с 7 очками, его соперник проиграл все матчи.
Протокол игры
|22'Макаллистер Алексис (0:1)
|66'Троссар Леандро (0:2)
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир75' (Корне Максвелл (75') •Зума Курт•Керер Тило• 20'Крессуэлл Аарон• 71'Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Форнальс Пабло62' (Скамакка Джанлука (62') •Бенрахма Саид75' (Лансини Мануэль (75') •Антонио Майкл75' (Джонсон Бен (75')
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон85' (Мвепу Энок (85') •Троссар Леандро•Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Гросс Паскаль•Лаллана Адам63' (Эступиньян Первис (63') •Уэлбек Данни
21 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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