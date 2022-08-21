«Вест Хэм» проиграл всухую в третий раз кряду

«Вест Хэм» проваливает начало нового сезона. «Молотобойцы» застряли на дне таблицы и не смогли улучшить своё положение по итогам матча третьего тура против «Брайтона». Команда из Лондона пропустила два безответных гола и уступила 0:2. Точно били Алексис Макаллистер с пенальти и Леандро Троссар с игры.

«Брайтон» в группе лидеров с 7 очками, его соперник проиграл все матчи.