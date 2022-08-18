«Брайтон» нацелился на полузащитника «Челси»

«Брайтон» заинтересован в том, чтобы приобрести у «Челси» молодого полузащитника Билли Гилмора. По информации от инсайдера Низара Кинселлы, «чайки» хотят провернуть трансфер на постоянной основе.

«Брайтон» уже не может арендовать Гилмора, ведь ранее клуб одолжил у «Челси» защитника Леви Колвилла. Регламент Английской премьер лиги запрещает брать более одного игрока в аренду из того же самого клуба.

Сам Гилмор хочет отправиться в клуб, где будет получать больше игровой практики. Руководство «Челси» не намерено отпускать футболиста на постоянной основе. Сейчас наиболее вероятной опцией смотрится аренда в «Эвертон».