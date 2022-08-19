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«Вест Хэм» возобновит переговоры по трансферу Эмерсона

 
19 Августа 2022 • 11:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
2.30 3.40 3.10
21.08 16:00

Лондонский «Вест Хэм» не теряет надежд заполучить защитника «Челси» Эмерсона Палмьери. По информации от Evening Standard, «молотобойцы» хотят реанимировать сделку, которая ранее сорвалась из-за запросов итальянца по зарплате.

Сумма компенсации с «Челси» в размере 20 миллионов евро уже согласована. Тем не менее, сам Эмерсон хочет получать в «Вест Хэме» более 100 тысяч евро в неделю, что превышает ту зарплату, которую платит футболисту «Челси».

Напомним, что Эмерсон в прошлом сезоне выступал в аренде за французский «Лион», который не стал выкупать итальянца по завершению сезона.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уже дал понять бразильцу, что тот не входит в его планы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Эмерсон Палмьери Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ БРАЙТОН
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