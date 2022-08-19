«Вест Хэм» возобновит переговоры по трансферу Эмерсона

Лондонский «Вест Хэм» не теряет надежд заполучить защитника «Челси» Эмерсона Палмьери. По информации от Evening Standard, «молотобойцы» хотят реанимировать сделку, которая ранее сорвалась из-за запросов итальянца по зарплате.

Сумма компенсации с «Челси» в размере 20 миллионов евро уже согласована. Тем не менее, сам Эмерсон хочет получать в «Вест Хэме» более 100 тысяч евро в неделю, что превышает ту зарплату, которую платит футболисту «Челси».

Напомним, что Эмерсон в прошлом сезоне выступал в аренде за французский «Лион», который не стал выкупать итальянца по завершению сезона.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уже дал понять бразильцу, что тот не входит в его планы.