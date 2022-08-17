Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника Тило Керера из французского «ПСЖ». Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт до 2026 года.

По сведениям от инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки должна составить около 20 миллионов евро, но «ПСЖ» в будущем может получить ещё несколько миллионов в качестве бонусов.

Напомним, что на Керера также претендовала испанская «Севилья», но футболист решил перебраться в команду Дэвида Мойеса.

Сообщается, что теперь «Вест Хэм» сосредоточит всё внимание на трансфере Эмерсона Палмьери из лондонского «Челси», который является приоритетом на позицию левого защитника.