«Вест Хэм» в шаге от трансфера защитника «Челси» за 15 миллионов евро

Левый защитник «Челси» Эмерсон Палмьери в скором времени станет футболистом «Вест Хэма». По информации от журналиста Николо Скиры, игрок сборной Италии перейдёт в другой лондонский клуб за 15 миллионов евро.

Ранее «молотобойцы» уже согласовали с «синими» условия трансфера, но предложенный контракт не устроил Эмерсона. Чуть позже «Вест Хэм» возобновил переговоры с защитником и сумел найти компромисс. Совсем скоро футболист должен подписать с командой Дэвида Мойеса контракт до 2026 года.

Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды за французский «Лион». На защитника также претендовали такие клубы, как «Аталанта», «Лацио» и «Ноттингем Форест».