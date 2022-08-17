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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» требует снизить цены на пиво на своём домашнем стадионе

 
17 Августа 2022 • 02:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Брайтон
2.25 3.45 3.20
21.08 16:00

После двух туров чемпионата английской Премьер-лиги дела «Вест Хэма» идут далеко не лучшим образом, у команды ноль очков и ноль забитых голов, это единственный клуб высшей лиги, который еще не забивал. Но беспокоят руководство клуба не только результаты, но также и... цены на пиво.

Вернувшиеся на стадионы после межсезонья болельщики были неприятно удивлены - кружка пива на стадионе отныне стоит целых восемь фунтов стерлингов, против 6,5 ранее. Теперь руководство «Вест Хэма» официально потребовало от администрации своего домашнего стадиона «Лондон» вернуть цены на прежний уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм
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ВЕСТ ХЭМ БРАЙТОН
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