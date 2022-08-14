Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб свободным агентом.

По сведениям Sky Sports, в английском гранде недовольны поведением Роналду и его отношением к тренерского штабу, партнерам по команде.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявлял, что Роналду не продается и останется в клубе. Текущий трудовой договор португальца с командой истекает в июне 2023 года.

Во втором туре Английской премьер-лиги «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4. «МЮ» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после двух туров, команда не смогла набрать ни одного очка.