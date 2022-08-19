Тен Хаг: «Я повторяю снова: Роналду входит в наши планы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг твёрдо намерен сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду, несмотря на желание португальца перебраться в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

«Я повторяю снова: Роналду входит в наши планы. Это всё, что я могу сказать. Я не понимаю, почему он в центре внимания после поражения «Брентфорду». Роналду был лишь частью команды и её выступления», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Роналду. Действующее соглашение Криштиану с «красными дьяволами» истекает через год.