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Тен Хаг: «Я повторяю снова: Роналду входит в наши планы»

 
19 Августа 2022 • 15:54 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг твёрдо намерен сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду, несмотря на желание португальца перебраться в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

«Я повторяю снова: Роналду входит в наши планы. Это всё, что я могу сказать. Я не понимаю, почему он в центре внимания после поражения «Брентфорду». Роналду был лишь частью команды и её выступления», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Роналду. Действующее соглашение Криштиану с «красными дьяволами» истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
19 Августа 2022 в 16:59
ай и туц усем усё стало поняцно.. дзен-хаг работаец по метадичке злобнава гнома.. меци дал недешовую каманду хагу - рона никуды не отпускать штоб тому в лч не выступать.. А-ха-ха-ха! )))
Hellstaff
19 Августа 2022 в 17:36
А шта там кызыхстанские клабы, не в курсе, новернае уже несси купили, да ? А, там жи супир-турнир, полупакер игнармон пратив всих в интарнете, да ? Мажна ссулкы сюда. Мы все пасматрим.
ARTUR
19 Августа 2022 в 16:57
Однако Тер оказался наредкость упрямым , ну наверное он входит в его планы и МЮ ,наверное ЭТХ думает что КР будет колотить им мячи как это делал в Реале ,мне кажется он долбится в уши , Криш не строит и МЮ не входит в его планы )) он клал на планы ТХ и МЮ он хочет воплощать свои планы в ЛЧ играя в лиге конференций подписчиков не наберешь ))
Sergey999
19 Августа 2022 в 16:35
Он всегда в центре внимания идиотиков помешанных типа алекса и его прихввостней))))
Alex1972
19 Августа 2022 в 16:35
Значит он до сих пор на низком старте 🧎... Только финиша у забега не видно... Выстрел стартового пистолета будет после Ливерпуля...Будет либо старт 🏃, либо фальстарт 🚷...
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20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 8.00
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.90 3.50 4.10
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 3.95 3.95
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.25 2.90
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.40 3.40 2.90
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