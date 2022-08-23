Как Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем»

Звездный форвард Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в поединке третьего тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем». «Красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1.

«Прекрасная работа! Благодарю всех за поддержку. Спасибо, что пришли поддержать нас», - говорится в сообщении 37-летнего футболиста в социальных сетях.

Напомним, что португальский бомбардир начал встречу на скамейке запасных и появился на поле лишь под занавес встречи.

Благодаря победе подопечные Эрика тен Хага поднялись с последнего на 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.