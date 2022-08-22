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Экс-игрок «Тоттенхэма» О’Хара: «Ставлю, что «Ливерпуль» выиграет «МЮ» 7:0»

 
22 Августа 2022 • 13:02 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 7 ч. 50 мин.

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О’Хара дал свой прогноз на матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Олд Траффорд».

«Я ставлю на 7:0. «Манчестер Юнайтед» в замешательстве, а «Ливерпуль» наверно уже потирает руки», – сказал О’Хара в интервью Talksport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 5:0, а хет-трик в том матче оформил нападающий Мохамед Салах. В игре второго круга мерсисайдцы выиграли дома 3:0.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» пока не выиграли ни одного из своих двух матчей в новом сезоне АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джейми О'Хара
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2022 в 13:16
7 - "Любимое" число 🐓... А-ха-ха-ха...
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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