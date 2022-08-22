Экс-игрок «Тоттенхэма» О’Хара: «Ставлю, что «Ливерпуль» выиграет «МЮ» 7:0»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О’Хара дал свой прогноз на матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Олд Траффорд».

«Я ставлю на 7:0. «Манчестер Юнайтед» в замешательстве, а «Ливерпуль» наверно уже потирает руки», – сказал О’Хара в интервью Talksport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 5:0, а хет-трик в том матче оформил нападающий Мохамед Салах. В игре второго круга мерсисайдцы выиграли дома 3:0.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» пока не выиграли ни одного из своих двух матчей в новом сезоне АПЛ.