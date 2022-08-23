Невилл шокирован результатом матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал победу «красных дьяволов» над «Ливерпулем» в матче третьего тура Английской премьер-лиги.

«Этот результат может быть признаком того, что что-то грядет… Такой игры от «Юнайтед» мы не видели давно. Главный тренер что-то сделал со своими подопечными, не могу поверить в то, что наблюдал эти 90 минут. Тем более, что «МЮ» противостоял «Ливерпуль», который является одной из лучших команд последних сезонов», - приводит слова Невилла BBC Sport.

«Красные дьяволы» победили мерсисайдцев на «Олд Траффорд» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху команда поднялась с последнего места в таблице АПЛ.