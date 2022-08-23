Каррагер: «Ливерпулю» срочно нужен новый полузащитник»

Бывший игрок «Ливерпуля» и телеэксперт Джейми Каррагер считает, что команда нуждается в усилении.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) на счету коллектива Юргена Клоппа всего два набранных очка в трёх матчах Английской премьер-лиги, что заставляет общественность всё активнее высказываться о необходимости перемен.

По словам Каррагера, проблему мог бы решить новый хавбек: «Ливерпулю» срочно нужен новый полузащитник. Но, уверяю вас, если бы подходящий кандидат был доступен, клуб уже приобрёл бы его», – заявил англичанин, выступая на Sky.

В следующем туре «Ливерпуль» примет на своём поле «Борнмут». Встреча состоится 27 августа.