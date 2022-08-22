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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Красные дьяволы» выпорхнули из зоны вылета: «МЮ» набрал первые очки в АПЛ при тен Хаге, обыграв и обогнав «Ливерпуль»

 
22 Августа 2022 • 23:55 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» пытались в третьем туре одержать свою первую победу в этом сезоне АПЛ. Но виктория могла достаться только кому-то одному из них.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Ливерпуль
(1:0) Санчо Джедон16'  
(2:0) Рэшфорд Маркус53'  
  82'Салах Мохамед (2:1)
Де Хеа ДавидДалот Диогу  45' 86' (Ван де Бек Донни ( 86') Варан Рафаэль  27'Мартинес ЛисандроМаласиа ТиреллЭриксен Кристиан 86' (Уан-Биссака Аарон ( 86') Мактоминай СкоттСанчо Джедон 71' (Фред Сантос ( 71') Фернандеш Бруну  74'Эланга Энтони 46' (Марсьяль Антони ( 46') Рэшфорд Маркус 86' (Роналду Криштиану ( 86')
Запасные: Гарначо АлехандроМагуайр ГарриШоу ЛюкХитон Том
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  24'Гомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 85' (Цимикас Костас ( 85') Эллиотт ХарвиХендерсон Джордан 59' (Фабиньо Энрике ( 59') Милнер Джеймс 73' (Карвалью Фабиу ( 73') Салах МохамедФирмино РобертоДиас Луис
Запасные: Филлипс НатаниэльВан дер Берг СеппАдриан Сан-МигельДэвис Харви
22 августа. Стадион "Олд Траффорд".

И те, и другие стартовали в новом чемпионате Англии из рук вон плохо. У болельщиков «красных дьяволов» были позитивные ожидания относительно работы тен Хага, однако в первых двух турах мерсисайдцы проиграли далеко не топовым «Брайтону» и «Брентфорду» с общим счётом 1:6. Поэтому «Ман Юнайтед» находился на девятнадцатом месте турнирной таблицы, то есть на предпоследнем. У «Ливерпуля» положение было ненамного лучше благодаря ничьим с лондонскими середняками «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

В предсезонке «МЮ» разделался с «Ливерпулем» в Бангкоке со счётом 4:0. И в начале очного матча могло показаться, что будет нечто подобное. Рэшфорд вошёл в чужую штрафную, но замедлился там и был обезврежен подоспевшим ван Дейком. Эланга готов был вырваться на ударный простор, однако получил фол от Александра-Арнольда возле штрафной площади. Это были тревожные звоночки для «Ливерпуля».

Вскоре мерсисайдцы обрезались в центре поля, Мактоминей сделал перехват и отпасовал вперёд на Фернандеша, тот в подкате сумел проткнуть мяч поперечно на Элангу, попавшего с шестнадцати метров в правую штангу. Ну и доигрались гости до того, что Санчо здорово отыграл в штрафной неповоротливого Милнера и упаковал мяч в левый нижний угол (1:0).

Имели визитёры возможность для быстрого ответа, однако Луис Диас со средней дистанции пробил чуть правее створа. При этом «Ливерпуль» продолжал испытывать проблемы в защите. Эриксен являл опасность для «красных» на стандартах. На 25-й минуте он пробил со штрафного с левой стороны в дальнюю девятку, Алиссон перевёл мяч на угловой.

Но игра всё-таки переместилась больше на половину «Юнайтед», и хозяева едва сами не привезли себе крупную проблему в начале последней пятиминутки тайма. Александер-Арнольд подал угловой справа, а Фернандеш, делая вынос, испытал судьбу и шарахнул прямо в створ своих ворот. Очень хорошо для манкунианцев, что на пути мяча на ленточке оказался Мартинес.

Второй тайм «Ливерпуль» начал с усердием, запомнился эпизод с подачей Трента от угла поля и мощным ударом Салаха с лёта – получилось на заднюю трибуну. Но попались визитёры через несколько минут на контратаке. Марсьяль вывел Рэшфорда один на один на грани офсайда, и тот расправился с Алиссоном (2:0). Проверка ВАР подтвердила легитимность гола. Рэшфорд прервал свою 997-минутную сухую серию.

Надо было Рэшфорду для спокойствия хозяев реализовывать свой шанс, когда он, не замечая оппонентов, сместился к центру с левого края и запустил мяч над перекладиной. Потому как давление «Ливерпуля» привело к голу «красных» в начале последней десятиминутки. После углового Эллиотт скинул головой, Карвалью ударил в ближний угол, де Хеа отразил перед собой, а Салах результативно добил (2:1).

Тен Хаг сделал тройную замену, выпустив в том числе Роналду. Один неточный дальний удар Криштиану на свой счёт записал. «Ливерпуль» ничего не смог поделать с назревавшим поражением, ставшим для него первым в чемпионате. А «МЮ», наоборот, впервые победил в новом сезоне АПЛ и в официальном матче под руководством тен Хага, поднялся из зоны вылета и обогнал команду Клоппа.

Кирилл Иванцов

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (5)
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Alex1972
23 Августа 2022 в 00:14
Играли с настроением.. Сразу видно... А причину ненастроения надо гнать из команды... Как же он бедный не хотел выходить на пять минут... Это нечто... Тьфу...
snk6565
23 Августа 2022 в 00:09
Первая вертикальная игра за...непонятно сколько времени...первая игра без пожара в обороне без Маги и Вити...первая игра дающая какой то просвет...а особо радует, что это против ливера
GGMU!!!
Dаvid MU
23 Августа 2022 в 00:00
Чувствуется эффект Роналдо! Засадил его Тен Хаг на лавку почти на весь матч и сразу победа, к тому же над фаворитом. А до этого с Роналдо было 3 поражения от далеко не самых сильных соперников.
NOBODY
23 Августа 2022 в 00:00
не, неправильный заголовок, банальный и скучный...предлагаю такой -
"Новичок из РМ Каземиро приносит победу манкунианцам, появившись на трибунах Олд Траффорд..." ))))))
Vova52
22 Августа 2022 в 23:59
komandnaya igra i pobeda....bez(lidera)
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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