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Уан-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас», «МЮ» рискует потерять 40 миллионов евро на его трансфере

 
18 Августа 2022 • 12:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Астон Вилла
2.50 3.30 2.90
20.08 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в скором времени может вернуться обратно в «Кристал Пэлас». Напомним, что именно из этого клуба англичанин перебрался на «Олд Траффорд» летом 2019 года.

Как сообщает журналист Низар Кинселла, «Кристал Пэлас» готов вернуть футболиста на «Селхёрст Парк» за сумму в районе 15 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» предпочитает отдать Аарона в аренду. Дело в том, что если манкунианцы отпустят игрока за предложенную сумму, то потеряют на трансфере 45 миллионов евро.

Напомним, три года назад Уан-Биссака перешёл в «МЮ» за 55 миллионов евро. С приходом главного тренера Эрика тен Хага англичанин оказался не нужен «красным дьяволам».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - лето 2022
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