Диего Карлос пропустит не менее полугода

Во втором туре английской Преьмер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Эвертон», однако победа подопечных Стивена Джеррарда была омрачена тяжелой травной защитника Диего Карлоса. Первоначально предполагалось, что травма не очень серьезна, но в итоге все обернулось самым пессимистичным сценарием.

Как сообщает пресс-служба «вилланов», у Карлоса обнаружен разрыв сухожилия. А подобная травма квалифицируется как тяжелая - сроки восстановления составляют не менее полугода. Вернуться на поле ему удастся лишь к концу зимы.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».