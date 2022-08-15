«Астон Вилла» дала официальный комментарий по травме Карлоса

Накануне в «Астон Вилле» официально подтвердили тот факт, что защитник Диего Карлос надорвал ахиллово сухожилие.

Напомним, накануне в английских СМИ появилась информация о том, что бирмингемский коллектив готов приобрести на трансферном рынке защитника в том случае, если опасения по состоянию здоровья игрока получат подтверждения.

Стоит отметить, что они действительно подтвердились, и Карлос надорвал свой ахилл во время субботней игры АПЛ против «Эвертона».

Пресс-служба «вилланов» также заявляет, что 29-летнему бразильскому оборонцу потребуется операция. При этом, сроки восстановления игрока не обозначают даже врачи.