Защитник «Кристал Пэлас» Андерсен – об удалении Нуньеса: «Он сам это начал, всё справедливо»

Защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен прокомментировал удаление нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в матче второго тура АПЛ на «Энфилде».

«Дарвин сам это начал первым и ударил меня затылком. Я подошёл к нему, чтобы сказать, что ему не стоит так делать. Я разозлился на него. Затем он подошёл ко мне и сделал это глупое движение. Всё справедливо, это была чистая красная», – цитирует датчанина Evening Standard.

Напомним, что в первом туре АПЛ на выезде против «Фулхэма», Дарвин Нуньес появился на поле с замены и отметился дублем и ассистом, которые помогли «Ливерпулю» добыть одно очко.