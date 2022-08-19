Клопп не верит, что «Ливерпуль» снова сможет разгромить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 3-го тура АПЛ, в котором мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Юнайтед».

По мнению специалиста, в текущем сезоне «Ливерпуль» не сможет так же легко обыгрывать «красных дьяволов», как это было по ходу предыдущего розыгрыша. Напомним, в минувшем сезоне «красные» дважды обыграли «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом (5:0 и 4:0).

«Когда мы добились тех двух результатов с «МЮ» в прошлом сезоне, я уже понимал, что в этом году подобного не повторится. Это совсем иная ситуация», — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 22 августа на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.